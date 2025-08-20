الأربعاء 2025-08-20 07:50 ص
 

أستراليا ترد بقوة على نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
 
الأربعاء، 20-08-2025 06:21 ص
الوكيل الإخباري-   شنّت أستراليا اليوم الأربعاء هجوما قويا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتّهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنّه "سياسي ضعيف خان إسرائيل"، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ "القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم".اضافة اعلان


وردّا على تصريح نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العمومية إنّ "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا".

وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي في روسيا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية مع لافروف

رافعات نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب: قد نقدم دعما جويا لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام

ارشيفية

الطقس أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

نتنياهو

عربي ودولي أستراليا ترد بقوة على نتنياهو

الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة