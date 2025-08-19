زراعة البادية الشمالية الغربية توزّع مستلزمات التصنيع الغذائي لدعم الأسر الريفية

الوكيل الإخباري- وزعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من مستلزمات التصنيع الغذائي على عدد من الأسر المستهدفة، في إطار جهود وزارة الزراعة لتمكين المرأة الريفية وتعزيز فرص الدخل للأسر ذات الدخل المحدود.

وبحسب بيان للمديرية اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع "زيادة دخل الأسر الفقيرة"، الممول من مجلس محافظة المفرق، والذي يهدف إلى تمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم مشاريعها الصغيرة.



وقالت إن شعبة المشاريع والتنمية الريفية باشرت بتوزيع مستلزمات متكاملة لمعامل الألبان والأجبان والتصنيع الغذائي، بما يسهم في دعم النساء الريفيات وتمكينهن من إدارة مشاريع إنتاجية مستدامة داخل منازلهن.