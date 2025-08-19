زراعة البادية الشمالية الغربية توزّع مستلزمات التصنيع الغذائي لدعم الأسر الريفية

وبحسب بيان للمديرية اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع "زيادة دخل الأسر الفقيرة"، الممول من مجلس محافظة المفرق، والذي يهدف إلى تمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم مشاريعها الصغيرة.
وقالت إن شعبة المشاريع والتنمية الريفية باشرت بتوزيع مستلزمات متكاملة لمعامل الألبان والأجبان والتصنيع الغذائي، بما يسهم في دعم النساء الريفيات وتمكينهن من إدارة مشاريع إنتاجية مستدامة داخل منازلهن.
ويهدف المشروع إلى توفير أدوات إنتاج حديثة ترفع من كفاءة العمل وتُسهم في تحسين دخل الأسر الريفية، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمجتمع.
