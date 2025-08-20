الأربعاء 2025-08-20 07:50 ص
 

أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 20-08-2025 06:47 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في البادية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17، وفي مناطق البادية 38 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي في روسيا لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية مع لافروف

رافعات نفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب: قد نقدم دعما جويا لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام

ارشيفية

الطقس أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

نتنياهو

عربي ودولي أستراليا ترد بقوة على نتنياهو

الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة