وزير الثقافة يفتتح مهرجان البلقاء الثقافي الثالث في السلط

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، إن الأردن يعد قصة نجاح رغم ما يحيط به من تحديات وظروف صعبة، ويخرج دوماً أقوى بفضل إرادة شعبه الواعي وقيادته الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني النموذج والقدوة.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مهرجان البلقاء الثقافي الثالث في مؤسسة إعمار السلط الذي تنظمه مديرية ثقافة البلقاء.



وأضاف الرواشدة أن الأردن أرض الحضارة والتاريخ، صاحب الرسالة الإنسانية المنحازة دوماً إلى أمته وقضاياها المشروعة، مشدداً على أهمية الفرح بالوطن والاعتزاز بإنجازاته، وفي مقدمتها الإنسان الأردني، المحصن بقيمه وثوابته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الذي نفخر به.



وأكد أن البلقاء حاضرة برجالها وتاريخها وعاداتها وقيمها محط اعتزاز الجميع، والسلط عابقة بالتاريخ والتراث والقيم الأصيلة والنبيلة.



بدوره، قال الدكتور محمد ناجي العمايرة، شخصية المهرجان، إن وزارة الثقافة انتهجت خطة متميزة لرعاية الثقافة والاهتمام بالمثقفين ودورهم في الحياة العامة والبروز بالحركة الثقافية في جميع الميادين، خاصة في المحافظات والأطراف.



وأشار إلى أن عدد الهيئات الثقافية في السلط تجاوز الـ50 هيئة ثقافية، فيما لم يتجاوز عدد الهيئات الثقافية في الأردن بداية التسعينيات 40 هيئة، مؤكداً أن الثقافة هي مرجعية الأمة وهويتها، ويجب ربطها بالحرية.



من جهتها، قالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود: "نقف اليوم على أرض ناطقة بالتاريخ، وتتنفس من عبق الحرف والتراث، حيث تلتقي الثقافة بالهوية، وتتمازج الكلمة الحرة مع الحضارة، في مشهد وطني يليق بالأردن".



وأشارت إلى دعم وزارة الثقافة لكل جهد ثقافي، وعلى تقدير الدولة للمبدعين والمثقفين الذين يصوغون وجدان الأمة ويصونون ذاكرتها، مبينة أن مدينة السلط التي أُدرجت على قائمة التراث العالمي تعد إرثاً معمارياً وتاريخياً يختزل عبق العصور، وتحتضن التسامح كقيمة إنسانية عريقة.



وتضمن المهرجان فقرات لموسيقات الأمن العام، وفيلماً وثائقياً عن شخصية المهرجان الدكتور محمد ناجي العمايرة، وتكريم شخصية المهرجان وتكريم الفائزين في مسابقة الإبداع الطفولي "القصة"، وعروضاً فلكلورية لفرقة شابات السلط، وفن السامر لفرقة "أصالة وتراث"، ومسرحية "أصايل والزمن مايل" للفنان حسين طبيشات، ومعرض صور يمثل تاريخ الأردن/ المكتبة الوطنية، ومعرض صناعات ثقافية للهيئات الثقافية ومنشورات وزارة الثقافة.