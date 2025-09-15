الإثنين 2025-09-15 12:22 م
 

البدور يوجه من البشير بإطلاق خدمة " نموذج رضا المريض "

الإثنين، 15-09-2025 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور  إبراهيم البدور ان الوزارة بدأت بتنفيذ خدمة " رضا المريض "  لقياس رضا متلقي الخدمة في عيادات الأمراض الباطنية التابعة لإدارة مستشفيات البشير، في خطوة عملية تهدف إلى تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.اضافة اعلان


وأوضح الدكتور البدور أن هذه الخطوة  تأتي في إطار حرص الحكومة على الاستماع لآراء المواطنين وملاحظاتهم، واعتبارهم شركاء فاعلين في عملية تحسين القطاع الصحي، مشيراً إلى أن عيادات الأمراض الباطنية في مستشفيات البشير تم اختيارها نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده يومياً، وتنوع الحالات التي تتعامل معها، مما يجعلها بيئة مثالية لتقييم التجربة الصحية بشكل شامل.

وبيّن أن الخطة  تشمل مختلف مراحل تقديم الخدمة، بدءاً من السجل الطبي، ومروراً بالكادر التمريضي والطبي، وصولاً إلى المحاسبة والخدمات المساندة، بهدف رصد مكامن القوة وتحديد مجالات التحسين، ووضع خطط واقعية قابلة للتنفيذ بما يرفع من مستوى رضا متلقي الخدمة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى، التي تؤكد على أهمية إشراك المواطن في تقييم وتطوير الخدمات الصحية، داعياً المراجعين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التقييم وتقديم آرائهم وملاحظاتهم بكل موضوعية، بما يسهم في النهوض بالقطاع الصحي ورفع سوية الرعاية المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نحو نهج مؤسسي في التقييم والتحسين المستمر، وتجسيداً لرؤية الحكومة في تطوير الخدمات العامة وخصوصاً في القطاع الصحي، بما يلبي تطلعات المواطنين ويضمن حصولهم على رعاية صحية تليق بهم.
 
 
