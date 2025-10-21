“التربية” تجري انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية

الوكيل الإخباري- أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية في مدارس المملكة كافة، وللصفوف من الخامس الأساسي وحتى الثاني عشر.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المجالس تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلبة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والوقوف على اقتراحاتهم وحاجاتهم وتحسين آليات التواصل والاتصال معهم، والمشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية.



وأضافت إلى أن الانتخابات تهدف إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية وامتلاك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار وبناء ثقافة المناظرة وقيم التسامح والتعايش.