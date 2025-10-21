الثلاثاء 2025-10-21 05:20 م
 

“التربية” تجري انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 21-10-2025

الوكيل الإخباري-   أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية في مدارس المملكة كافة، وللصفوف من الخامس الأساسي وحتى الثاني عشر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المجالس تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلبة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والوقوف على اقتراحاتهم وحاجاتهم وتحسين آليات التواصل والاتصال معهم، والمشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية.


وأضافت إلى أن الانتخابات تهدف إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية وامتلاك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار وبناء ثقافة المناظرة وقيم التسامح والتعايش.


وبينت أن هذه المجالس تتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد تقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي وتحديد المشكلات وطرح حلول لها بالتعاون مع المرشد التربوي والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى إعداد وتنفيذ م

 
 
