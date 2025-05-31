“التربية” تسعى إلى رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني التطبيقي إلى 50%

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني، المهندس إبراهيم رماضنة، إن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسية على التحول نحو التعليم المهني والتقني، موضحًا أن هذا المسار يضم حاليًا عشرة تخصصات، تم تحديدها بناءً على احتياجات سوق العمل، وسيتم مع بداية العام الدراسي المقبل إضافة تخصصين جديدين لتلبية الطلب المتزايد.

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وذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.



وأوضح الرماضنة أن برامج التعليم المهني تتميز بتنوعها ومزجها بين الجانب النظري والعملي ونظام المشاريع، مما يمنح الطلبة فرصة للابتكار والتكيف مع متطلبات سوق العمل. مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى باستمرار إلى توعية المجتمع بأهمية التعليم المهني، ودعم التوجه نحوه، وتغيير الصورة النمطية السائدة.