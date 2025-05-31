“التربية” تسعى إلى رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني التطبيقي إلى 50%

وذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
وأوضح الرماضنة أن برامج التعليم المهني تتميز بتنوعها ومزجها بين الجانب النظري والعملي ونظام المشاريع، مما يمنح الطلبة فرصة للابتكار والتكيف مع متطلبات سوق العمل. مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى باستمرار إلى توعية المجتمع بأهمية التعليم المهني، ودعم التوجه نحوه، وتغيير الصورة النمطية السائدة.
وخلال الجلسة، تم عرض فيديو يعكس وجهات نظر الشارع الأردني حول التعليم المهني والتقني، ونسبة إقبال المجتمع عليه.
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