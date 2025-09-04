الخميس 2025-09-04 10:03 م
 

التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 04-09-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري- عقدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2025-2026.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الامتحان جرى في أجواء مريحة وبترتيبات ميسرة، وفرتها الوزارة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.


وأكد، أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

 
 
