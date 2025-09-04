التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الامتحان جرى في أجواء مريحة وبترتيبات ميسرة، وفرتها الوزارة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.
وأكد، أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
