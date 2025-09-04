التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية

الوكيل الإخباري- عقدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2025-2026.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الامتحان جرى في أجواء مريحة وبترتيبات ميسرة، وفرتها الوزارة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.