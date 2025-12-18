التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين

وأضاف الخطيب أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال عملية معالجة طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على بيانات هؤلاء الطلبة بغض النظر عن مستواهم الدراسي، وعكسها على الطلبة المتقدمين، ودون الحاجة لقيام الطالب أو المعلم بمراجعة أي جهة كانت، ويُبيّن الإنفوجرافيك أدناه أعداد هذه المنح والقروض وتوزيعها على مختلف ألوية المملكة.
