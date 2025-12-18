التعليم العالي: تخصيص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين

11:01 ص

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستُخصص (2632) منحة جزئية وقرضًا للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ولم يستفيدوا من هذه المكرمة سابقًا، مؤكدًا أن هذه المنح الجزئية والقروض التي تغطي (45) ساعة معتمدة ستكون موزعة على طلبة مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، كما سيتم توزيعها على جميع ألوية المملكة بالتساوي، وعددها (55) لواء، إضافةً إلى اللواء الاعتباري المخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية من داخل أو من خارج المملكة. اضافة اعلان





وأضاف الخطيب أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال عملية معالجة طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على بيانات هؤلاء الطلبة بغض النظر عن مستواهم الدراسي، وعكسها على الطلبة المتقدمين، ودون الحاجة لقيام الطالب أو المعلم بمراجعة أي جهة كانت، ويُبيّن الإنفوجرافيك أدناه أعداد هذه المنح والقروض وتوزيعها على مختلف ألوية المملكة.

