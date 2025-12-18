الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا ﷲ العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ مشعل بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية
-
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
-
80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب
-
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
-
هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب ؟ - فيديو