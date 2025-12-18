الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

