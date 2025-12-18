الخميس 2025-12-18 05:32 م

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

الخميس، 18-12-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالته، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا ﷲ العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ مشعل بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
 


