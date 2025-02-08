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التعليم العالي تعلن عن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
السبت، 08-02-2025 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025 هو تمام الساعة 12 مساء اليوم السبت الموافق 8-2-2025.اضافة اعلان


في حين أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 9-2-2025  .

وأضاف الخطيب بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا حتى تاريخه أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم وبخلاف ذلك لن يسمح لهم بتقديم طلب وسيتم استبعادهم من عملية المنافسة.
 
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