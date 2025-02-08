التعليم العالي تعلن عن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم المتوسط

في حين أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 9-2-2025 .
وأضاف الخطيب بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا حتى تاريخه أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم وبخلاف ذلك لن يسمح لهم بتقديم طلب وسيتم استبعادهم من عملية المنافسة.
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