الأربعاء 2025-09-24 03:14 م
 

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الاولى للمنح الخارجية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 24-09-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 24-9-2025  أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2025-2026) ضمن دورة الترشيح الأولى ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )  وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

اضافة اعلان


حيث سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين بالخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.


لأي سؤال او استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]) او الخط الساخن على الرقم (0791420805).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فيديو منوع فتاة توثق ردة فعل والدتها على خبر حملها

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الاولى للمنح الخارجية

6

فيديو منوع سيارات كهربائية في الصين مزودة بخاصية "الاصطفاف الآلي"

2

فيديو منوع وجبة خفيفة للتحلية

14

فيديو الوكيل توضيح الغذاء والدواء حول ارتفاع أسعار الأدوية الأجنبية

فا

المرأة والجمال تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر تتصدر صيحات خريف 2025

الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والإحسان" لجمعيات في مادبا

خلال لقائه فعاليات مهنية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب



 
 





الأكثر مشاهدة