التلهوني ونظيره المغربي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي ونقل المحكومين

ووقع الاتفاقيتين عن جانب المملكة الأردنية الهاشمية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ممثلاً عن الحكومة الأردنية، فيما وقّعها عن جانب المملكة المغربية وزير العدل السيد عبداللطيف وهبي ممثلاً عن الحكومة المغربية، في مشهد يعكس الحرص المشترك على ترسيخ أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد التلهوني أن العلاقات الأردنية – المغربية علاقات تاريخية راسخة، أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واخيه جلالة الملك محمد السادس، تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، وتدعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
