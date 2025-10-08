ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له في التاريخ

06:45 ص

الوكيل الإخباري- حطّم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4002.53 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:13 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 4025 دولارًا للأوقية.



ويُعتبر الذهب عادة مخزنًا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام، بعد صعوده 27% في عام 2024.



وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونج إن "هناك الكثير من الثقة في هذه التجارة حاليًا لدرجة أن السوق ستترقب الرقم الكبير التالي وهو 5000، مع ترجيح مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة".



وأضاف: "ستكون هناك بعض العقبات في الطريق مثل هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، ولكن من المستبعد أن تتغير المحركات الأساسية للتجارة، والديون الضخمة والمتنامية، وتنويع الاحتياطيات، وضعف الدولار على المدى المتوسط".



وأدّت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار، وقوة الطلب من الأفراد، إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.



ودخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه السابع الثلاثاء.



وقد أدّى إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسة، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتوقّع توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة.



ويتوقع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، وخفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول.