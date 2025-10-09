الخميس 2025-10-09 01:23 م
 

حُزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب الرواشدة

عبدالله عدنان الرواشدة
عبدالله عدنان الرواشدة
 
الخميس، 09-10-2025 12:47 م

الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بعد وفاة الدكتور المهندس عبدالله عدنان الرواشدة، 38 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان .اضافة اعلان


مقربون من المرحوم الشاب قالوا لـ "الوكيل الاخباري" ان الرواشدة كان معروفاً بأخلاقه العالية وإنسانيته، وهو متزوج وأب لطفلتين.

و نعاه الأهل والأصدقاء بكلمات مؤثرة، استذكروا فيها مسيرته العلمية والمهنية، وروحه الطيبة التي تركت أثراً في كل من عرفه.

 وتداول رواد مواقع التواصل صور المتوفي، معبرين عن حزنهم العميق لفقدانه، ومقدمين التعازي لعائلته .

 
 
