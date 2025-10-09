الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبريد

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن دول العالم في 9 تشرين الأول من كل عام، احتفالات اليوم العالمي للبريد الذي يمثل الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي جاء هذا العام تحت شعار "البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية، ونطاق عالمي".

