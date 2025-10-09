الخميس 2025-10-09 02:56 م
 

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبريد

شعار البريد الأردني
البريد الأردني
 
الخميس، 09-10-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   يشارك الأردن دول العالم في 9 تشرين الأول من كل عام، احتفالات اليوم العالمي للبريد الذي يمثل الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي جاء هذا العام تحت شعار "البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية، ونطاق عالمي".

وأكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل مناسبة سنوية تتجاوز الطابع الاحتفالي التقليدي، لتكون محطة عالمية لإعادة التأمل في جوهر قطاع البريد ودوره المتجدد في حياة الإنسان، ففي ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تعيد رسم ملامح التواصل والخدمات في العالم، تبرز الحاجة إلى الفهم الدقيق لمدى قدرة المجتمعات والدول على مواكبة هذا التحول، ومدى استعدادها لتسخير أدوات العصر الرقمي لخدمة الإنسان.

 

 

 
 
