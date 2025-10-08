الأربعاء 2025-10-08 05:45 م
 

زين ترعى مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 14

الأربعاء، 08-10-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-    قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لمسابقة المحارب الدولية بنسختها الرابعة عشرة، التي انطلقت فعالياتها يوم الأحد في ميادين مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وبمشاركة 38 فريقاً يمثّلون 23 دولة.

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث العالمي الهام في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، وضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي، واعتزازها بنشامى الأجهزة الأمنية الذين يجسّدون أسمى معاني الشجاعة والانضباط والتفاني في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ولتؤكد على التزامها بدعم المؤسسات والمبادرات الوطنية التي تعكس كفاءة الأردن وريادته في مجالات الأمن والدفاع والتدريب العسكري المتطور.


وتعدّ مسابقة المحارب الدولية واحدة من أبرز الفعاليات العسكرية المتخصصة عالمياً في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، إذ تُنظّم سنوياً بمشاركة نخبة من فرق القوات الخاصة من مختلف دول العالم، لتكون منصة للتبادل المعرفي والخبرات العملياتية، وفرصة لإبراز القدرات الأردنية في بناء وتطوير منظومات تدريبية متقدمة تواكب أحدث التقنيات.

 
 
