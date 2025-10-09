الخميس 2025-10-09 01:25 م
 

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,194

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
 
الخميس، 09-10-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 67,194 شهيدا و169,890 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن 11 شهيدا و49 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات شهيدان، و13 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 إصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 13,598 شهيدا و57,849 مصاب.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة

فا

فيديو الوكيل صحفي من غزة: رغم الدمار لن نفقد الأمل بالله.. وكل الشكر للأردن لملكها وشعبها على قدموه من مساندة لنا

قلقل

تكنولوجيا بضغطة واحدة.. مشاركة حالة واتساب على إنستغرام وفيسبوك

للا

تكنولوجيا تقنية MagSafe من أبل: مستقبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي

للا

تكنولوجيا فيسبوك يقترب من تيك توك بميزة فقاعة الإعجاب

ففا

طب وصحة كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟

فافا

طب وصحة 7 أسباب شائعة لانتفاخ البطن وخروج الغازات

صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025

أخبار الشركات صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025



 
 





الأكثر مشاهدة