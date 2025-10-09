ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,194

12:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 67,194 شهيدا و169,890 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.





وأوضحت الوزارة، أن 11 شهيدا و49 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.



وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات شهيدان، و13 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 إصابة.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 13,598 شهيدا و57,849 مصاب.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.