ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67,194

وأوضحت الوزارة، أن 11 شهيدا و49 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات شهيدان، و13 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,177 إصابة.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 13,598 شهيدا و57,849 مصاب.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد اجتماع الحكومة
-
مصادر إسرائيلية: إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق أكثر من 72 ساعة
-
المستشار الألماني: ما زلنا نراقب الوضع بشأن اتفاق غزة
-
عباس يرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الغزيين: لا تعودوا إلى مدينة غزة
-
رويترز عن مصدر: من المتوقع ان يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة بمجرد توقيع الاتفاق
-
"إسرائيل" تتوقع بدء إطلاق سراح المحتجزين السبت
-
ترامب يقدم ضمانات بعدم استئناف إسرائيل الحرب