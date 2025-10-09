المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

01:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749232 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، محاولة تسلل طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان

