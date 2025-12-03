السفير الأردني في قطر: جاهزون لتقديم كل التسهيلات لمؤازرة النشامى

الوكيل الإخباري- قال السفير الأردني في دولة قطر، زيد مفلح اللوزي، إن السفارة تقوم بواجبها في تقديم جميع التسهيلات للاردنيين القادمين إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني.

