الأربعاء 2025-12-03 11:38 ص

السفير الأردني في قطر: جاهزون لتقديم كل التسهيلات لمؤازرة النشامى

السفير الأردني في دولة قطر، زيد مفلح اللوزي
السفير الأردني في دولة قطر زيد مفلح اللوزي
الأربعاء، 03-12-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   قال السفير الأردني في دولة قطر، زيد مفلح اللوزي، إن السفارة تقوم بواجبها في تقديم جميع التسهيلات للاردنيين القادمين إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني.

وأضاف اللوزي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الأردن أحتل المرتبة الثانية بعد المواطنين القطريين في شراء تذاكر المباريات.

وأشار إلى أن الجالية الأردنية في قطر تتجاوز 80 ألف شخص، إضافة إلى مشجعين قادمين من الأردن ومن مختلف دول الخليج العربي لدعم المنتخب.

وبيّن السفير أنه جرى الأسبوع الماضي عقد لقاء مع رؤساء الروابط الأردنية في قطر، حيث جرى التنسيق بشأن استقبال المنتخب والجماهير القادمة من عمّان، مؤكّدًا أن التنسيق كان "ممتازًا"، وأن السفارة لن تدّخر جهدًا في تقديم أي دعم ممكن للمنتخب.

وأكد اللوزي أن السفارة جاهزة لخدمة الجالية الأردنية والمنتخب الوطني والمشجعين القادمين من العاصمة عمّان.

وختم بالإشارة إلى أن "الجناح الأردني في درب روسيل" صُمّم بشكل جميل يساهم في الترويج للأردن سياحيًا، ويعرض منتجات وأطعمة أردنية متنوعة، معربًا عن أمله بأن يكون المشروع موفقًا.

 

 
 


