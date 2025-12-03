"مرصد الزلازل" : تسجيل 1227 هزة أرضية منذ مطلع العام بينها 102 هزة محلية

وأوضح سويدان أن هذه الهزات توزعت بين هزات محلية وإقليمية وبعيدة، حيث رصد المرصد 102 هزة محلية، و562 هزة إقليمية، و563 هزة بعيدة.
وأشار إلى أن الهزات المحلية شملت عدة مناطق في الأردن، حيث تم رصد 19 زلزالا في منطقة البحر الميت، و10 في العقبة والبحر الأحمر، و13 في منطقة وادي عربة، و21 في وادي الأردن وطبريا، إضافة إلى رصد 3 هزات في منطقتي رويشد والسرحان، و36 هزة في المناطق المجاورة، وكان أعلاها زلزالا في خليج العقبة على بعد 60 كم من الشواطئ الأردنية، تراوحت قوته بين 1 و4.2 درجات على مقياس ريختر.
