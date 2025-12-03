الأربعاء 2025-12-03 11:37 ص

"مرصد الزلازل" : تسجيل 1227 هزة أرضية منذ مطلع العام بينها 102 هزة محلية

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز
الأربعاء، 03-12-2025 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   سجل مرصد الزلازل الأردني 1227 هزة أرضية منذ بداية 2025 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، بحسب مدير المرصد غسان سويدان.

وأوضح سويدان  أن هذه الهزات توزعت بين هزات محلية وإقليمية وبعيدة، حيث رصد المرصد 102 هزة محلية، و562 هزة إقليمية، و563 هزة بعيدة.


وأشار إلى أن الهزات المحلية شملت عدة مناطق في الأردن، حيث تم رصد 19 زلزالا في منطقة البحر الميت، و10 في العقبة والبحر الأحمر، و13 في منطقة وادي عربة، و21 في وادي الأردن وطبريا، إضافة إلى رصد 3 هزات في منطقتي رويشد والسرحان، و36 هزة في المناطق المجاورة، وكان أعلاها زلزالا في خليج العقبة على بعد 60 كم من الشواطئ الأردنية، تراوحت قوته بين 1 و4.2 درجات على مقياس ريختر.

 

وفيما يتعلق بالنشاط الزلزالي غير الاعتيادي، أكد سويدان أنه لم يلاحظ أي نشاط زلزالي غير اعتيادي داخل الأردن خلال هذه الفترة، حيث يعتبر النشاط المسجل ضمن النطاق الطبيعي من حيث عدد الزلازل وقوتها.

 
 


