مبادرة "مكاني بينكم" في لواء الكورة

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، في مدرسة جديتا الأساسية المختلطة، مبادرة "مكاني بينكم"، للتأكيد أن التعليم والترفيه حق لكل طفل وترسيخ مبدأ دمج ودعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل البيئة المدرسية.

وتضمنت المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي شارك فيها الطلبة، بهدف تعزيز مهاراتهم ودعم تفاعلهم الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة الكاملة في مختلف الفعاليات.

 
 


