الأربعاء 2025-12-03 11:37 ص

الدوريات الخارجية: وفاة بحادث تصادم

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 03-12-2025 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   توفي شخص مساء أمس الثلاثاء إثر حادث تصادم وقع أعلى جسر مادبا باتجاه مادبا.اضافة اعلان


وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع الحادث ونقل الوفاة إلى مستشفى النديم الحكومي وإزالة الأثر المروري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

الذهب واستقرار الدولار عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

غ

فن ومشاهير "ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

ت

شؤون برلمانية نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

رب

منوعات صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

معبر رفح البري

فلسطين إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر



 
 





الأكثر مشاهدة