الدوريات الخارجية: وفاة بحادث تصادم

08:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755994 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توفي شخص مساء أمس الثلاثاء إثر حادث تصادم وقع أعلى جسر مادبا باتجاه مادبا. اضافة اعلان





وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع الحادث ونقل الوفاة إلى مستشفى النديم الحكومي وإزالة الأثر المروري.





تم نسخ الرابط





