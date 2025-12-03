الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا بعد يومين من الحصار والعدوان

وكانت قوات الاحتلال قد اتخذت على مدار اليومين الماضيين عدة منازل للفلسطينيين ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها في كل من طوباس وعقابا.
كما نفذت حملة مداهمات واسعة لمنازل، واحتجزت عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم للتحقيق الميداني، فيما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار في أجواء محافظة طوباس، بين الحين والآخر خلال عدوانها وحصارها.
وانتشرت دوريات الاحتلال وقوات المشاة بشكل مكثف في أحياء مدينة طوباس وبلدة عقابا طيلة اقتحامها، تزامنا مع فرض حظر التجول وإغلاق المداخل بالسواتر الترابية.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا، فجر الاثنين، بعد يوم على انسحابها بعد عملية عسكرية استمرّت أربعة أيام متواصلة منذ فجر الأربعاء وحتى مساء السبت.
