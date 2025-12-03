الأربعاء 2025-12-03 11:37 ص

قطامش: جاهزون لاستقبال المرضى المتوقّعين ضمن الاتفاقية مع الحكومة

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
الأربعاء، 03-12-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   قالت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش إن علاج الفئات غير المشمولة بالتأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان تتعهّد وزارة الصحة بتوفيره، ما لم يكن المستفيد حاملا لأي من التأمينات العسكرية أو المدنية.

اضافة اعلان


وعن جاهزية المركز لتنفيذ اتفاقية التأمين مع الحكومة، أكدت قطامش ، الأربعاء، أن المركز جاهز لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم بجودة عالية، مبينة أنه جرى إعداد دراسات اكتوارية دقيقة ضمن الطاقة الاستيعابية للمركز.


وأضافت أن مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنهتا التجارب والإجراءات الإلكترونية اللازمة لتسليم بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان، تطبيقا للاتفاقية مع الحكومة، التي تشمل 4.1 مليون أردني من فئتي الشباب ممن أعمارهم 19 عاما فما دون، وكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.


وأكدت المديرة العامة أن اختيار الفئات المشار إليها جاء لتحقيق العدالة وتأمين الفئات "الأكثر هشاشة" في المجتمع.


وبيّنت أن الاتفاقية بين الحكومة والمركز تشكل تحولا جذريا في آلية تمويل علاج السرطان، والانتقال إلى "نموذج تأميني يُبنى عليه".


ودعت قطامش غير المشمولين، والراغبين في تلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، إلى الاشتراك بـ"تأمين رعاية" بشكل اختياري أو من خلال شركاتهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

الذهب واستقرار الدولار عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

غ

فن ومشاهير "ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

ت

شؤون برلمانية نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

رب

منوعات صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

معبر رفح البري

فلسطين إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر



 
 





الأكثر مشاهدة