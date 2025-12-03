قطامش: جاهزون لاستقبال المرضى المتوقّعين ضمن الاتفاقية مع الحكومة

الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش إن علاج الفئات غير المشمولة بالتأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان تتعهّد وزارة الصحة بتوفيره، ما لم يكن المستفيد حاملا لأي من التأمينات العسكرية أو المدنية.

وعن جاهزية المركز لتنفيذ اتفاقية التأمين مع الحكومة، أكدت قطامش ، الأربعاء، أن المركز جاهز لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم بجودة عالية، مبينة أنه جرى إعداد دراسات اكتوارية دقيقة ضمن الطاقة الاستيعابية للمركز.



وأضافت أن مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنهتا التجارب والإجراءات الإلكترونية اللازمة لتسليم بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان، تطبيقا للاتفاقية مع الحكومة، التي تشمل 4.1 مليون أردني من فئتي الشباب ممن أعمارهم 19 عاما فما دون، وكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.



وأكدت المديرة العامة أن اختيار الفئات المشار إليها جاء لتحقيق العدالة وتأمين الفئات "الأكثر هشاشة" في المجتمع.



وبيّنت أن الاتفاقية بين الحكومة والمركز تشكل تحولا جذريا في آلية تمويل علاج السرطان، والانتقال إلى "نموذج تأميني يُبنى عليه".