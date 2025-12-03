قطامش: جاهزون لاستقبال المرضى المتوقّعين ضمن الاتفاقية مع الحكومة

وعن جاهزية المركز لتنفيذ اتفاقية التأمين مع الحكومة، أكدت قطامش ، الأربعاء، أن المركز جاهز لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم بجودة عالية، مبينة أنه جرى إعداد دراسات اكتوارية دقيقة ضمن الطاقة الاستيعابية للمركز.
وأضافت أن مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنهتا التجارب والإجراءات الإلكترونية اللازمة لتسليم بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان، تطبيقا للاتفاقية مع الحكومة، التي تشمل 4.1 مليون أردني من فئتي الشباب ممن أعمارهم 19 عاما فما دون، وكبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.
وأكدت المديرة العامة أن اختيار الفئات المشار إليها جاء لتحقيق العدالة وتأمين الفئات "الأكثر هشاشة" في المجتمع.
وبيّنت أن الاتفاقية بين الحكومة والمركز تشكل تحولا جذريا في آلية تمويل علاج السرطان، والانتقال إلى "نموذج تأميني يُبنى عليه".
ودعت قطامش غير المشمولين، والراغبين في تلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، إلى الاشتراك بـ"تأمين رعاية" بشكل اختياري أو من خلال شركاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً الخميس - أسماء
-
التربية : خطة وطنية شاملة لتحسين مرتبة الأردن على مؤشر المعرفة العالمي
-
التنفيذ القضائي يحذر المواطنين من مفاجآت قانونية قبل السفر
-
"مرصد الزلازل" : تسجيل 1227 هزة أرضية منذ مطلع العام بينها 102 هزة محلية
-
مبادرة "مكاني بينكم" في لواء الكورة
-
الدوريات الخارجية: وفاة بحادث تصادم