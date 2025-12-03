الأربعاء 2025-12-03 11:39 ص

2262 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2410 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 716 طنا، والورقيات 267 طنا.
خضار
الأربعاء، 03-12-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2262 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 793، والورقيات 267.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و37 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 50 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

الذهب واستقرار الدولار عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

غ

فن ومشاهير "ذباب إلكتروني".. ميادة الحناوي تكشف الحقيقة الكاملة وراء المقطع الصوتي المُشوّه

ت

شؤون برلمانية نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

رب

منوعات صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

معبر رفح البري

فلسطين إسرائيل: فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر



 
 



الأكثر مشاهدة