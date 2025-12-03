2262 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و37 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 50 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
