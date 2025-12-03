2262 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2262 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 793، والورقيات 267.

