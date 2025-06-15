الجيش يوضح الأسباب التي تحتم اسقاط اي اجسام طائرة تخترق المجال الجوي

09:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734376 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري ان دخول الصواريخ والطائرات المسيرة الأجواء الأردنية يعرض أمن الأردن وسلامة المواطنين للخطر وعدم اعتراضها مبدأ مرفوض مطلقاً. اضافة اعلان





وأضاف الحياري إن عدم اعتراض الصواريخ والمسيرات أمر مرفوض فهو انتهاك للسيادة.



وبين ان أسباب تقنية تلزمنا اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة لإخفاقها في الوصول إلى مداها نتيجة ضعف محركات الدفع أو انتهاء الوقود.



وتابع " قد تقصر الصواريخ والمسيرات عن المناطق التي يفترض أن تصيبها فتسقط داخل الساحة الأردنية ".



وأشار الى ان الصواريخ الجوالة تعمل بالتوجيه الإلكتروني وقد تصبح هائمة إذا تعرضت للتشويش وستصطدم بأقرب مرتفع قد يكون داخل المملكة.



وأضاف قد تتعرض الصواريخ والمسيرات إلى التضليل الإلكتروني بحيث ترصد موقعاً آخر غير المبرمج لاستهدافه وهنا قد تصيب إحدى المدن الأردنية أو المرافق الحيوية.



وزاد ان الصواريخ البالستية معدة تقنياً للتخلص من الأجسام الزائدة مثل خزانات الوقود بعد نفادها وفي حال حصول ذلك ستسقط على المدن الأردنية .