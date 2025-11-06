الخميس 2025-11-06 05:05 م
 

شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
لبنان
 
الخميس، 06-11-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد لبناني وإصابة 3 آخرين، في غارات نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة طورا في قضاء صور جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف لمسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا الى منطقتي عرمون وخلدة.

 
 
