شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف لمسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا الى منطقتي عرمون وخلدة.
