شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد لبناني وإصابة 3 آخرين، في غارات نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة طورا في قضاء صور جنوب لبنان.

