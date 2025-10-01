الحباشنة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

جاء ذلك خلال محاضرة، اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (الهوية والشخصية الوطنية الأردنية) للدارسين في دورة الدفاع 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.
وأكد الحباشنة، أن هوية الدولة الأردنية عروبية وطنية، وأن الشخصية الأردنية، هي اشتقاق للشخصية العربية المتوازنة عبر التاريخ، بكل سجاياها التي مزجت بين الموروث العربي الإسلامي وقيم الإسلام السمحة، التي قامت على مبدأ العيش المشترك والانسجام والتواد تحت مظلة الهوية العربية بكل مكوناتها الثقافية المتعددة الأعراق والأديان والمذاهب والطوائف.
وبين أن الشعب الأردني شعب طموح، وقيادته ذات همة وذهنية منفتحة ترجمت طموحات الأردنيين، وسعت إلى المواءمة بين التراث والتاريخ العربي المشرق والمرجعية الإسلامية المعتدلة، وبين متطلبات وتحديات العصر، الأمر الذي أدى إلى التحول النوعي السريع في بنية المجتمع الأردني وبنيته الاقتصادية والإنتاجية.
ودعا الحباشنة، إلى تعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تجابه الأردن في ظروف إقليمية ودولية صعبة.
وفي نهاية المحاضرة، جرى حوار مفتوح أجاب خلاله الضيف عن أسئلة واستفسارات الدارسين.
