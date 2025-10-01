الأربعاء 2025-10-01 06:40 م
 

الحباشنة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

ا
جانب من المحاضرة
 
الأربعاء، 01-10-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، أن البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن تعد أحد عناصر القوة الوطنية، وهو ما يدفع إلى البحث في المؤثرات التي كونت الشخصية الأردنية الوطنية بطبعتها المعاصرة، فالشخصية الوطنية الأردنية عبر التاريخ هي جزء لا يتجزأ من الشخصية العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال محاضرة، اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (الهوية والشخصية الوطنية الأردنية) للدارسين في دورة الدفاع 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.


وأكد الحباشنة، أن هوية الدولة الأردنية عروبية وطنية، وأن الشخصية الأردنية، هي اشتقاق للشخصية العربية المتوازنة عبر التاريخ، بكل سجاياها التي مزجت بين الموروث العربي الإسلامي وقيم الإسلام السمحة، التي قامت على مبدأ العيش المشترك والانسجام والتواد تحت مظلة الهوية العربية بكل مكوناتها الثقافية المتعددة الأعراق والأديان والمذاهب والطوائف.


وبين أن الشعب الأردني شعب طموح، وقيادته ذات همة وذهنية منفتحة ترجمت طموحات الأردنيين، وسعت إلى المواءمة بين التراث والتاريخ العربي المشرق والمرجعية الإسلامية المعتدلة، وبين متطلبات وتحديات العصر، الأمر الذي أدى إلى التحول النوعي السريع في بنية المجتمع الأردني وبنيته الاقتصادية والإنتاجية.


ودعا الحباشنة، إلى تعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تجابه الأردن في ظروف إقليمية ودولية صعبة.


وفي نهاية المحاضرة، جرى حوار مفتوح أجاب خلاله الضيف عن أسئلة واستفسارات الدارسين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ورشة لتعزيز قدرات كوادر الأمن العام المشاركة في مهام حفظ السلام

قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

عربي ودولي قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

م

أخبار محلية وزارة البيئة والجمعية العلمية تفوزان بالجائزة الفضية لمشاريع الطاقة الشمسية بالإمارات

اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

أخبار محلية اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

ل

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

أخبار محلية الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

أخبار محلية تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

ت

اقتصاد محلي بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها



 
 





الأكثر مشاهدة