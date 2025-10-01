الحباشنة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، أن البيئة السياسية والاجتماعية في الأردن تعد أحد عناصر القوة الوطنية، وهو ما يدفع إلى البحث في المؤثرات التي كونت الشخصية الأردنية الوطنية بطبعتها المعاصرة، فالشخصية الوطنية الأردنية عبر التاريخ هي جزء لا يتجزأ من الشخصية العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال محاضرة، اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان (الهوية والشخصية الوطنية الأردنية) للدارسين في دورة الدفاع 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.



وأكد الحباشنة، أن هوية الدولة الأردنية عروبية وطنية، وأن الشخصية الأردنية، هي اشتقاق للشخصية العربية المتوازنة عبر التاريخ، بكل سجاياها التي مزجت بين الموروث العربي الإسلامي وقيم الإسلام السمحة، التي قامت على مبدأ العيش المشترك والانسجام والتواد تحت مظلة الهوية العربية بكل مكوناتها الثقافية المتعددة الأعراق والأديان والمذاهب والطوائف.



وبين أن الشعب الأردني شعب طموح، وقيادته ذات همة وذهنية منفتحة ترجمت طموحات الأردنيين، وسعت إلى المواءمة بين التراث والتاريخ العربي المشرق والمرجعية الإسلامية المعتدلة، وبين متطلبات وتحديات العصر، الأمر الذي أدى إلى التحول النوعي السريع في بنية المجتمع الأردني وبنيته الاقتصادية والإنتاجية.



ودعا الحباشنة، إلى تعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تجابه الأردن في ظروف إقليمية ودولية صعبة.