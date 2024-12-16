 
الإثنين 2024-12-16 06:59 م
 

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الإثنين، 16-12-2024 04:57 م

الوكيل الإخباري-    صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.

وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان

 


Image1_12202416165515361473976.jpg
Image2_12202416165515361473976.jpg
Image3_12202416165515361473976.jpg 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

وزير الخارجية أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته

الملكة رانيا العبدالله خلال زيارتها بيت الزيارة لراهبات الوردية.

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنىء بعيد الميلاد المجيد

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أخبار محلية الملك: أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

وزارة العمل

أخبار محلية اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار

محطة محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين مخططات الاحتلال توسيع استيطانه في الجولان

ولي العهد يلتقي مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

أخبار محلية ولي العهد يلتقي بالكويت مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي



 




الأكثر مشاهدة