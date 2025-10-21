الثلاثاء 2025-10-21 10:18 م
 

تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة

تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري-  نفذت كوادر الدفاع المدني في مدينة العقبة، اليوم الثلاثاء، تمرينا للإخلاء الوهمي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة.اضافة اعلان


وقال مدير المستشفى، الدكتور محمد كريشان، إن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحوادث والكوارث المحتملة في المنشآت الحيوية، واختبار خطط الطوارئ لدى المنشآت، ورفع وعي المجتمع من خلال تعويدهم على إجراءات السلامة وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن التمرين تضمن افتعال حريق، والخروج السريع والمنظم للكوادر العاملة من المستشفى ومن فيها من مراجعين إلى منطقة آمنة خارج المستشفى بعد سماع صافرات الإنذار.

وضم فريق الإشراف على هذا التمرين من الدفاع المدني، الرائد ضيف الله العواسة، والنقيب محمد الرفوع، والملازم أول فواز الجرادين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

أخبار محلية الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

ل

أخبار محلية معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء

ا

فلسطين الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

فلسطين الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

عربي ودولي مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

فلسطين نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة

أخبار محلية تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة



 
 





الأكثر مشاهدة