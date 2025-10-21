تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة

09:15 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر الدفاع المدني في مدينة العقبة، اليوم الثلاثاء، تمرينا للإخلاء الوهمي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة. اضافة اعلان





وقال مدير المستشفى، الدكتور محمد كريشان، إن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحوادث والكوارث المحتملة في المنشآت الحيوية، واختبار خطط الطوارئ لدى المنشآت، ورفع وعي المجتمع من خلال تعويدهم على إجراءات السلامة وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.



وأشار إلى أن التمرين تضمن افتعال حريق، والخروج السريع والمنظم للكوادر العاملة من المستشفى ومن فيها من مراجعين إلى منطقة آمنة خارج المستشفى بعد سماع صافرات الإنذار.



وضم فريق الإشراف على هذا التمرين من الدفاع المدني، الرائد ضيف الله العواسة، والنقيب محمد الرفوع، والملازم أول فواز الجرادين.

