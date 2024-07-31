الحكومة تدعو الناخبين إلى التصويت لأصحاب البرامج

الوكيل الإخباري - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رؤساء وأعضاء بلديات ومجلس محافظة البلقاء، إلى انتخاب المرشحين على أسس برامجية والابتعاد عن البرامج الشعبوية غير القابلة للتنفيذ.



وهدف اللقاء، إلى حث وتشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل، للمرشحين على أسس برامجية، ومساهمة رؤساء البلديات بحث المواطنين في بلدياتهم على ذلك.



وقال الخريشة "علينا أن ننتخب المرشح الذي يقدم برنامجاً مرتبطاً بالأداء والتنفيذ بمدد زمنية، وأن نبتعد عن الذين يقدمون برامج شعبوية كلها شعارات، والابتعاد عن المعايير الشخصية في الانتخاب".



وشدد الخريشة على أنه لا مجال للتراجع عن مسار التحديث السياسي الذي ضمنه وكفله جلالة الملك عبدالله الثاني، والدستور وقانونا الانتخاب والأحزاب، مؤكداُ أن التراجع غير مبرر، لأن الهدف هو الوصول إلى حياة برلمانية قائمة على البرامج.



وأشار الوزير إلى ضرورة الانتخاب على أسس برامجية سياسية، مضيفا، أنه لا مجال للانتخاب على الأسس التي كان ينتخب عليها المواطن الأردني سابقاً.



وتابع الوزير" الخدمات أنيطت بالبلديات ومجالس المحافظات وليست من مهام النائب، لأنه مهمته الرئيسة بموجب القانون هي التشريع والرقابة على أداء الحكومات، وعلينا جميعاً المساهمة في تغيير ثقافة الناخب وطريقة الانتخاب".



وقال الخريشة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.