الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

06:14 م

الوكيل الإخباري- ثمَّن رئيس الوزراء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكداً أن هذا القرار يعكس الرؤية الملكية السامية في تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الشباب الأردني وإعدادهم لخدمة وطنهم. اضافة اعلان





وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مجلس الوزراء للجهود والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، في الإعداد لهذا البرنامج الوطني المهم، الذي يشكّل محطة أساسية في بناء جيل واعٍ ومسؤول.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستخصص مبالغ مالية من بند النفقات الطارئة في موازنة العام الحالي للتجهيز لبرنامج خدمة العلم، تمهيداً لبدء تنفيذه مطلع العام المقبل.



كما أشار إلى أن الحكومة سترسل، بصفة الاستعجال، مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية إلى البرلمان فور انعقاد الدورة البرلمانية القادمة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويضمن التطبيق الفعّال للبرنامج.