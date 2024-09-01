الحكومة تصدر قرارات جديدة

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

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