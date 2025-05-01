الخميس 2025-05-01 02:44 م
 

الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
 
الخميس، 01-05-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-    صدر في عدد الجريدة الرسمية امس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتبار قلعة القطرانة الأثري موقعًا سياحيًا.

وبحسب القرار، يأتي ذلك بتنسيب وزير السياحة، بهدف تطوير لمنتج السياحي في الموقع الأثري، وإبراز طابعه التاريخي والسياحي وتوفير خدمات للزائرين والسياح،

اضافة اعلان


وتسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي، ولتمكين وزارة السياحة والآثار من استكمال إجراءات تطوير الموقع،

ويأتي القرار استنادًا لأحكام المادة (2) من نظام إدارة المواقع السياحية رقم (23) لسنة 2014.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة

الجواز الكويتي

عربي ودولي سحب الجنسية الكويتية من 434 شخصاً

ر

تكنولوجيا رائد فضاء أمريكي يقيّم حالة المحطة الفضائية الدولية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة

المنزل الذي احتجز فيه الطفلان شمال إسبانيا

منوعات بيت الرعب.. توقيف زوجين احتجزا أطفالهما 3 سنوات بين القمامة

محافظة عجلون

أخبار محلية القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة