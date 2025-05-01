الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية امس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتبار قلعة القطرانة الأثري موقعًا سياحيًا.



وبحسب القرار، يأتي ذلك بتنسيب وزير السياحة، بهدف تطوير لمنتج السياحي في الموقع الأثري، وإبراز طابعه التاريخي والسياحي وتوفير خدمات للزائرين والسياح،

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