الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا

وبحسب القرار، يأتي ذلك بتنسيب وزير السياحة، بهدف تطوير لمنتج السياحي في الموقع الأثري، وإبراز طابعه التاريخي والسياحي وتوفير خدمات للزائرين والسياح،
وتسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي، ولتمكين وزارة السياحة والآثار من استكمال إجراءات تطوير الموقع،
ويأتي القرار استنادًا لأحكام المادة (2) من نظام إدارة المواقع السياحية رقم (23) لسنة 2014.
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