أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من الجامعات، اليوم الأحد، أنشطة وفعاليات متنوعة؛ بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية، وخدمة المجتمع المحلي، وزيادة وعي الطلبة، إلى جانب صقل شخصياتهم وتنميتها.

ونظّم مكتب "إيراسموس بلس الوطني، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج "إيراسموس بلس" لإقليم الجنوب.



وحضر فعاليات اليوم التعريفي رئيس فرع الجامعة في العقبة الدكتور صالح الرواضية وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف شاتسفاس، وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني (NGOs) من مختلف محافظات المملكة.



وأكد الدكتور الرواضية اعتزازه باستضافة الجامعة لهذه الفعالية التي تسلط الضوء على أحد أبرز البرامج الأوروبية الداعمة للتعليم العالي والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات وتجسّد حرص الجامعة على الانفتاح على التجارب الأكاديمية الدولية وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في أوروبا والعالم.



وأشار إلى أن برنامج "إيراسموس بلس" أسهم على مدى السنوات الماضية في دعم الطلبة والأكاديميين والمؤسسات التعليمية في الأردن من خلال المنح والمشاريع التعاونية وبرامج بناء القدرات، بما يعزز جودة التعليم ويربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وسوق العمل.



من جانبه، أكد السفير بيير- كريستوف شاتسفاس أن برنامج "إيراسموس بلس" يلعب دورًا محوريًا في دعم التعاون الدولي وتوسيع الفرص التعليمية، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على التبادل الأكاديمي فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي.



واكد أهمية مشاركة الجامعات والمؤسسات في إقليم الجنوب في البرنامج وبالأخص في محاور بناء قدرات الشباب ومحور التعليم المهني والتقني.



وثمن مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني، الدكتور أحمد أبو الهيجاء، استضافة الجامعة الأردنية فرع العقبة لهذا الحدث، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الأردنية والأوروبية والاستفادة من المشاريع المشتركة ضمن مظلة البرنامج في بناء القدرات وتحقيق التكامل الإقليمي.



وأشار أبو الهيجاء إلى أن برنامج "إيراسموس بلس" أحدث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي الأردني خلال السنوات الماضية، حيث استفاد منه أكثر من 8,000 طالب وعضو هيئة تدريس عبر فرص التنقل الأكاديمي، وأسهم في تطوير المناهج وأساليب التدريس وإقامة أكثر من 185 مشروعًا لبناء القدرات والشراكات الدولية.



وعقدت كليّة الشريعة في الجامعة الأردنيّة ندوة علميّة نقاشيّة لطلبة الدّراسات العليا بعنوان: "الذّكاء الاصطناعيّ وتوظيفه في البحث الشرعيّ.. الجوانب التقنيّة والضوابط الأخلاقيّة"، ناقشت سبلَ الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير البحث العلميّ في الدراسات الإسلاميّة.



وأدارَ الندوةَ نائبُ عميد الكلية للدّراسات العليا الدكتور محمد أبو ليل، وقدّمها الدكتور محمد خالد منصور من قسم الفقه وأصوله، الذي استعرض خلال حديثه تطوّرَ استخدام الذّكاء الاصطناعيّ في العلوم الشرعيّة، وأبرز الجهود والدّراسات المعاصرة في هذا المجال.



وبيّن منصور أهميّة توظيف الذكاء الاصطناعيّ في البحث الشرعيّ بما يسهم في تطوير منظومة العلوم الشرعيّة ومواكبتها للمستجدات العلميّة، داعيًا طلبة الدّراسات العليا إلى استثمار تلك التقنيات في توليد الأفكار البحثيّة، وبناء النّظريات، مع الالتزام بالتّوثيق العلميّ السّليم، وعدم الاعتماد على المحتوى الناتج عن الذّكاء الاصطناعيّ دون الإشارة إليه.



كما استعرض تعليمات الجامعة، الصّادرة في تموز الماضي، بشأن ضوابط استخدام الذّكاء الاصطناعيّ، مؤكّدًا ضرورة التقيّد بها لضمان الاستخدام الأمين والمسؤول لهذه التقنيات.



وشهدت الندوة تفاعلًا من الطّلبة، الذين أعربوا عن تقديرهم للموضوعات النوعيّة التي تطرحها الكليّة لتعزيز قدراتهم البحثيّة، وتجويد مستوى الدراسات العلميّة في مجال الشّريعة والدراسات الإسلاميّة.



وحصد فريق جامعة مؤتة لرياضة الكيك بوكسينغ اليوم الأحد ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة العقبة المفتوحة، التي شارك فيها أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف محافظات المملكة.



وجاءت النتائج بإشراف الكابتن الدولي رامي القيسي على النحو الآتي خالد الضمور – ذهبية وبشار السحيمات – ذهبية وتبارك أبو عمرو – ذهبية وعصام البطوش – فضية.



وأعرب قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز طلبة الجامعة في المحافل الرياضية، مقدماً الشكر عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين ونائب العميد الدكتور عمر الجعافرة والكابتن غيث المعايطة مدير النشاط الرياضي، على دعمهم المتواصل للأنشطة الرياضية في الجامعة.



ونظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية بطولة تنشيطية في كرة الطاولة للطالبات.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور فايز العتوم، أهمية مثل هذه البطولات في تعزيز روح التعاون والانتماء وصقل الشخصية الطلابية.



ووزع العتوم في ختام البطولة الكؤوس والميداليات على الفائزين التالية أسماؤهم: المركز الأول الطالبة جوري مسعد، والمركز الثاني الطالبة ملاك التاج، والمركز الثالث الطالبة إستبرق ماضي ، والمركز الثالث مكرر مصون سوالمة، والمركز الرابع الطالبة سندس الخولي.



وشارك رئيس هيئة المديرين لجامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشدة في الاجتماع التأسيسي لمجلس الأعمال الأردني–الجورجي المشترك، الذي عُقد بتنظيم مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والسفارة الجورجية في عمان، وجمعية الأعمال الجورجية، بحضور السفير الجورجي أرتشيل دزولياشفيلي وعدد من رجال الأعمال الأردنيين والجورجيين.



وجاءت مشاركة المراشدة لتأكيد دعم جامعة جدارا لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية المشتركة بين الأردن وجورجيا.



وجرى التركيز، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون التجاري وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين، بما يسهم في تنمية اقتصادية مستدامة وتقوية العلاقات الثنائية.



ونظم قسم العلوم الصحية التطبيقية وتكنولوجيا مختبرات الأسنان في كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، يوما تثقيفيا لصحة الفم والأسنان في مدرسة الياسمين في إربد.



واشتمل اليوم على إجراء الفحوصات السنية وتقديم التوعية للعناية في صحة الفم والأسنان، وترغيب الأطفال بالذهاب إلى طبيب الأسنان، إضافة إلى فعاليات ترفيهية للطلبة.



وأكد عميد الكلية الدكتور أش رف الرجوب، أهمية الفعاليات التوعوية في إطار الخطط الاستراتيجية للكلية تجاه التوعية والتثقيف في المجتمع المحلي.

وفي كلية الحصن الجامعية، بدأت، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية والذي ينظمه قسم تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة متخصصة ويستمر لمدة أسبوع.



ويهدف التدريب إلى تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال تعلم مفاهيم البرمجة، وبناء النماذج الأولية، والعمل الجماعي على مشاريع تطبيقية.