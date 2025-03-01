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الحكومة : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 01-03-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي حملات لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

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وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.


وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي موائد رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.


وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.


وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.


وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.

 
gnews

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