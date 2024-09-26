الحنيطي: أهمية تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمختلف تشكيلات و وحدات القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العالية في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية، مبيناً ضرورة مواكبة التطورات التقنية والعملياتية لضمان استعدادها لمواجهة كافة التحديات المحتملة.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس، كتيبتي الراجمات 28 و29 الملكية، التابعتان لسلاح المدفعية الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات من القادة المعنيين عن المهام والواجبات والقدرات العملياتية التي تقوم بهما الكتيبتان ومراحل تشكيلهما وتسليحهما، والمميزات التي توفرها هذه الأسلحة وإمكانية رمايتها للأهداف بعيدة المدى.



واستعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، الآليات والأسلحة والمعدات المزودة بهما، واستمع الى شرح حول القدرات التشغيلية والجاهزية القتالية، مؤكداً على دورها المحوري في تعزيز منظومة الردع الاستراتيجي ودعم القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية.