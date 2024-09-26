الحنيطي: أهمية تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمختلف تشكيلات و وحدات القوات المسلحة

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات من القادة المعنيين عن المهام والواجبات والقدرات العملياتية التي تقوم بهما الكتيبتان ومراحل تشكيلهما وتسليحهما، والمميزات التي توفرها هذه الأسلحة وإمكانية رمايتها للأهداف بعيدة المدى.
واستعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، الآليات والأسلحة والمعدات المزودة بهما، واستمع الى شرح حول القدرات التشغيلية والجاهزية القتالية، مؤكداً على دورها المحوري في تعزيز منظومة الردع الاستراتيجي ودعم القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية.
وفي نهاية الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبتين، ونقل لهما تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكتيبتان في تنفيذ المهام المناطة بهما والاستعداد القتالي من خلال الحفاظ على مستوى الأداء والانضباط الذي يعكس روح الالتزام والانتماء للوطن.
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