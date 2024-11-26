الحنيطي يستقبل القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء لورا كليلان والوفد المرافق لها.

اضافة اعلان



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.