الحنيطي يستقبل القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، عمق العلاقات ومدى التعاون المستمر في توظيف الخبرات المتبادلة بمختلف المجالات وبشكل يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية.
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