 
الثلاثاء 2024-11-26 06:50 م
 

الحنيطي يستقبل القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية

في مكتبه بالقيادة العامة
في مكتبه بالقيادة العامة
الثلاثاء، 26-11-2024 06:03 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء لورا كليلان والوفد المرافق لها.

اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، عمق العلاقات ومدى التعاون المستمر في توظيف الخبرات المتبادلة بمختلف المجالات وبشكل يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum 2024

أخبار الشركات البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum 2024

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في إربد

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري

أخبار محلية الديوان الملكي عشائر السرحان والحديدي والحياري

السجائر الإلكترونية

أخبار محلية "صناعة الأردن": لا وجود لمصانع محلية مرخصة لإنتاج سائل السجائر الإلكترونية

في مكتبه بالقيادة العامة

أخبار محلية الحنيطي يستقبل القائد العام للحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية

امطار

الطقس منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في الاردن منتصف الاسبوع القادم

سيارات كهربائية

أخبار محلية الجمارك : إقبال كبير على الاستفادة من تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية



 




الأكثر مشاهدة