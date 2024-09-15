الحوارات: 35% من إصابات السرطان في الأردن سببها التدخين

الوكيل الإخباري- علق مساعد المدير العام بمركز الحسين للسرطان ، ورئيس مركز سميح دروزة للأورام الدكتور منذر حوارات على حديث وزير الصحة فراس الهواري المتعلق بارتفاع أعداد الإصابات بالسرطان في المملكة خلال الفترات الماضية بشكل ملحوظ ، الأمر الذي دفع بالحكومة لرفع أسعار الدخان في المملكة .



وقال حوارات لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحكومة اتخذت قرارها فيما يتعلق بمادة الدخان لكونها تتسبب بشكل مباشر فيما نسبته 35% من الإصابات بمرض السرطان في المملكة ، إذ يٌشكل سرطان الرئة لوحده 25% من نسب الإصابات ، فيما تُشكل الـ 10% الأخرى أمراض سرطان الحنجرة والبنكرياس والمثانة والكلى ، والتي يعتبر الدخان مسبباً مباشراً بالإصابة بهذه الأنواع من السرطانات .



ونوّه إلى أن وقف التدخين قد يساهم في تخفيض أعداد الإصابات بالسرطان من 8000 حالة سنوياً إلى 6000 تقريباً في حال نجحت عملية رفع الأسعار بالضغط على المستهلكين بالتخلي عن الدخان نهائياً ، وهو ما تقوم به دول العالم من أجل التخفيف من أعداد الإصابات بالسرطان بين مواطنيها .

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