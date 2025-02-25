الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فيتنام

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الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، نغوين ثانه ديب، سفيرًا معتمدًا غير مقيم لدى المملكة. اضافة اعلان

