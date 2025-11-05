"الخارجية" تعزي بضحايا إعصار الفلبين

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.
-
أخبار متعلقة
-
حملة في السلط لإزالة البسطات والعوائق
-
وزير الزراعة يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون المشترك
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية
-
الملك يستمع إلى ردّي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش
-
طالبة أردنية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة للابداع في سلطنة عُمان
-
تعيينات جديدة في وزارة التربية - اسماء
-
ماذا يعني هذا الكود ؟ .. السير توضح
-
الروابدة يرعى تأبين " عميد القادسية " حمدان .. الأربعاء