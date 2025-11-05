الأربعاء 2025-11-05 05:07 م
 

"الخارجية" تعزي بضحايا إعصار الفلبين

الأربعاء، 05-11-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة بضحايا الإعصار الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.

 
 
