"الخارجية" تعزي بضحايا إعصار الفلبين

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة بضحايا الإعصار الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

