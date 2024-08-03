الخريشة يدعو المواطنين لانتخاب مرشحيهم على أسس برامجية سياسية

الوكيل الإخباري - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة اليوم السبت في مركز عجلون الثقافي، عددا من رؤساء وأعضاء بلديات ومجلس محافظة عجلون، بهدف تشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.



وقال الخريشة خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، ونائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل، داعيا المواطنين للمشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.



وأضاف أنه ولأول مرة خصص 41 مقعداً للأحزاب السياسية بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى، لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الذي يليه إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضوراً تحت قبة البرلمان، وأن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها.



وأكد الخريشة أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب، إذ بلغ عدد المنتسبين 95 ألف حزبي لـ 38 حزباً وطنياً أردنياً، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، متوقعا أن يرتفع العدد بعد الانتخابات النيابية، بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.



ودعا المواطنين إلى تقييم البرامج السياسية والانتخابية التي ستعلنها الأحزاب، واختيار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأولوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.



وبين أهمية مشاركة المرأة والشباب في عملية التحديث السياسي من خلال الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت والاقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.



بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المشاركة في الانتخابات باتت أمرا ملحا، إذا أردنا أن نساهم في تطور وازدهار الأردن بقيادته الهاشمية.