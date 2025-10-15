أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من جامعات المملكة، اليوم الأربعاء، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

ففي الأردنية، بحث نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والتصنيفات العالمية والاستدامة الدكتور فالح السواعير خلال لقائه وفد من جمهورية أذربيجان، التعاون الأكاديمي والبحثي، وآليات تطوير الأداء في مؤشرات التصنيفات الدولية للجامعات من خلال تبادل الخبرات وقواعد البيانات بين مكتب التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي بما يشمل مؤشرات QS وShanghai وغيرها من التصنيفات العالمية المرموقة.



وضم الوفد رئيسة قسم إدارة المشاريع الدولية في الهيئة الحكومية للعلوم والتعليم العالي زلفيا شفييفا، ونائبة رئيس جامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة لشؤون العلاقات الدولية ألفيا عباسوفا.



وأكد السواعير أن "الأردنية" تضع ملف التصنيفات الدولية ضمن أولوياتها الإستراتيجية، لما له من أثر مباشر في رفع مكانة الجامعات الأردنية عالميا واستقطاب الطلبة الدوليين، مشيرا إلى أن التقدم في هذه التصنيفات يعكس جودة التعليم، وكفاءة الطاقم الأكاديمي، وتطور بيئة البحث والابتكار في الجامعة.



وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في مجالات تبادل الأساتذة الزائرين والخبراء الأكاديميين، وتوسيع نطاق التعاون في تخصصات الهندسة، ولا سيما الهندسة الكيميائية، إلى جانب حقول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات التي باتت تشكل ركائز أساسية في دعم الريادة والتميز العلمي.



كما اطلع الوفد على عرض تقديمي تضمن نبذة عن تاريخ الجامعة الأردنية ومسيرتها الأكاديمية وعدد كلياتها ومراكزها البحثية، إلى جانب استعراض أبرز إنجازاتها في التصنيفات الدولية وآليات دعم المجموعات البحثية للإنتاج العلمي في مختلف التخصصات.



وأكد نائب عميد البحث العلمي الدكتورة لطيفة دردس، ورئيسة شعبة التعاون الدولي رشيدة بدران، أهمية تفعيل الشراكة في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعة الأردنية والمؤسسات التعليمية في جمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات العلمية بين الجانبين.



وفي إربد الأهلية، افتتح رئيسها الدكتور ماجد أبو زريق، معرضا فنيا تشكيليا نظمته عمادة شؤون الطلبة، للفنانة شذى السباح.



واشتمل المعرض على باقة من الأعمال الفنية المتميزة التي عكست ذائقة فنية رفيعة وإبداعًا لافتًا في تجسيد الألوان والعلاقة بين الانسان والطبيعة والتعبير عن المشاعر والخيال.



وقال أبو زريق إن الفن التشكيلي يمثل لغة سامية تعبّر عن فكر الإنسان ووجدانه، مشيرا إلى تشجيع الجامعة للإبداع والمبدعين ضمن رسالتها الأكاديمية.



ونفذ مجموعة من الطلبة الناشطين في منصة "نحن" التابعة لمؤسسة ولي العهد، وبالتعاون مع أندية المبادرات والعمل التطوعي والرياضة والجوالة في الجامعة، مبادرة ميدانية بيئية شملت دهان أطراف الشوارع والساحات الداخلية للجامعة.



وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور فايز العتوم، إن المبادرة تجسد قيم الانتماء والمواطنة التي تسعى الجامعة إلى ترسيخها بين طلبتها، ويعكس صورة مشرّفة للطلبة كشركاء في تجميل بيئة جامعتهم وخدمة وطنهم، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الأنشطة التطوعية التي تُسهم في بناء شخصية الطلبة وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع.



وفي أردنية العقبة، أكد رئيسها الدكتور صالح الرواضية، أهمية تحلّي الطلبة بروح المسؤولية، ومراقبة الذات وتنظيم الوقت، مشدداً على أن الانطلاقة القوية تمثل حجر الأساس لنجاح الطالب في مسيرته الدراسية، في حين أن أي تعثر في البداية قد ينعكس سلباً على مستقبله الأكاديمي.



ودعا الروايضة خلال لقائه بالطلبة الجدد اليوم الأربعاء، إلى الاطلاع الدائم على التعليمات والتشريعات الخاصة بالجامعة، والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مشيراً إلى توفر العديد من الجهات الداعمة للطلاب مثل دائرة الخدمات والأنشطة الطلابية، شعبة القبول والتسجيل، واتحاد الطلبة.



وتم خلال اللقاء الإعلان عن مبادرات تطويرية في الجامعة، منها طرح عطاء جديد للكافتيريا والبوك شوب، إلى جانب خطة لتوسعة المكتبة الجامعية لتوفير بيئة تعليمية أفضل.



وشدد الرواضية على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية، كما حث الطلبة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها الجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتنمية المهارات الشخصية.



وفي جامعة الرزقاء، نظمت كلية الدراسات العليا، ورشة عمل بعنوان: "إجراءات الإشراف الأكاديمي وضمان جودة برامج الدراسات العليا"، قدمها عميد الكلية الدكتور إبراهيم غبار، بحضور نائب العميد الدكتور يوسف شهوان، ورؤساء الأقسام العلمية التي تطرح برامج الماجستير والدبلوم العالي.



وجاءت الورشة ضمن سلسلة مبادرات هادفة إلى تعزيز كفاءة الإشراف الأكاديمي، ورفع جودة الأداء البحثي والإداري في برامج الدراسات العليا، بما ينسجم مع رسالة الجامعة في تطوير التعليم العالي، وتعزيز منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي.



وتحدث المشاركون في الورشة عن الإجراءات الأكاديمية والإدارية المتبعة في الكلية، والنماذج الرسمية المعتمدة خلال سير العمليات الأكاديمية، إلى جانب آليات اعتماد النماذج والتواصل بين العمادة والأقسام العلمية، مؤكدين أهمية توحيد هذه الإجراءات لضمان الانسجام في العمل الأكاديمي وتسهيل مهام المشرفين والطلبة على حد سواء.



كما تناولت الورشة أسس اختيار المشرفين الأكاديميين وآلية توزيع الطلبة على المشرفين، بما يحقق العدالة والتكافؤ بين الأقسام، ويعزز الكفاءة في الإشراف العلمي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق طلبة الدراسات العليا في جميع مراحلهم البحثية، بدءًا من التسجيل وحتى مناقشة الرسائل العلمية، بما يضمن بيئة أكاديمية عادلة ومحفزة على الإبداع.



وأكد الدكتور غبار أن الورشة تأتي ضمن خطة كلية الدراسات العليا الرامية إلى تحسين بيئة البحث العلمي وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على الرسائل والأطروحات، مشدداً على أن الإشراف الأكاديمي ليس مهمة إدارية فحسب، بل هو شراكة علمية وإنسانية بين الأستاذ والطالب تبنى على الثقة والتوجيه والمسؤولية.



وأشار إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الإطار الذي يحكم العملية الأكاديمية ويضمن نزاهتها وجودتها، مبينا أن تطوير الأداء الأكاديمي يتطلب تحديث الأدوات والسياسات باستمرار لمواكبة متغيرات البحث العلمي وأساليب التعليم الحديثة.



وفي العلوم التطبيقية، تأهل فريق الجامعة DeadSec إلى نهائيات مسابقة الأمن السيبراني العالمية CSAW 2025، والتي تنظمها منظمة NYU Center for Cybersecurity العالمية.



وشارك في المسابقة أكثر من 2000 فريق من حول العالم منهم مئات الفرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من طلبة الجامعات، تأهل منهم 10 فرق فقط على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منهم فريق التطبيقية.