الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

وقالت الهيئة في منشور الاثنين، " ضمن جهودنا الإغاثية، مستمرون توزيع الوجبات الساخنة على الأسر المتعففة في قطاع غزة".
