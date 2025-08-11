الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

11:05 ص

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوزيع وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من قطاع غزة.





وقالت الهيئة في منشور الاثنين، " ضمن جهودنا الإغاثية، مستمرون توزيع الوجبات الساخنة على الأسر المتعففة في قطاع غزة".