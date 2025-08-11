الأربعاء 2025-08-13 12:37 م
 

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 11-08-2025 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوزيع وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في منشور الاثنين، " ضمن جهودنا الإغاثية، مستمرون توزيع الوجبات الساخنة على الأسر المتعففة في قطاع غزة".
 
 
