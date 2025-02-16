الدفاع المدني يتعامل مع حريق مقهى في اربد

الوكيل الإخباري- تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد مع حريق شب في مقهى تبلغ مساحته الإجمالية ما يقارب 120م2 بمنطقة دوار الشهيد بمحافظة إربد. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء استجابت للحريق وعملت على اخماده والسيطرة عليه بالكامل، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحريق.