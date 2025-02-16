الدفاع المدني يتعامل مع حريق مقهى في اربد

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء استجابت للحريق وعملت على اخماده والسيطرة عليه بالكامل، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحريق.
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