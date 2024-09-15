 
الأحد 2024-09-15 10:29 م
 
 

الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم - صور

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 15-09-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الدفاع المدني المتخصصة، بالتعاون مع الكوادر الطبية من مستشفى البشير، من تحرير يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ في دفاع مدني شرق عمان استجابت للبلاغ الوارد من طوارئ مستشفى البشير الحكومي حول وجود طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات علقت يدها داخل ماكينة لفرم اللحمة وتم إحضارها من قبل ذويها إلى المستشفى.


وأضاف أن الفرق تحركت على الفور إلى داخل طوارئ مستشفى البشير الحكومي، وتعاملت بمهنية وخبرة عالية بالتعاون مع الكوادر الطبية، وعملت بتأنٍ وقدمت المساعدة للطفلة وأخرجت يدها من الماكنة والتي عانت من جروح بكف اليد اليمنى وتم استكمال علاجها من قبل طوارئ المستشفى.

 


Image1_920241519937752814222.jpg
Image2_920241519937752814222.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

عبدالملك الحوثي

عربي ودولي زعيم الحوثيين: عملياتنا مستمرة ضد "إسرائيل" والقادم أعظم

سجائر

خاص بالوكيل هل ارتفعت اسعار الدخان 25 قرشاً ؟ - قائمة

الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة رانيا تهنئ في ذكرى المولد النبوي

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: بذكرى مولد سيد الخلق نسأل الله أن يعم الخير

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاثنين - تنبيهات

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة ضابط إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة : عملية تشكل نقلة نوعية



 


الأكثر مشاهدة