الدفاع المدني ينقذ طفلاً من الموت بعد أن جرفه السيل بالكرك ويخلي جثة شقيقته

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ سرعة الوصول للمكان والحرفية والمهنية لرجال الدفاع المدني وغطاسيها مكنتهم من إنقاذ الطفل من الموت وأجريت له الإسعافات الأولية إثر تعرضه للإصابة وأُسعف للمستشفى على الفور لمتابعة العلاج.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ فرق الإنقاذ والغطس تابعت تمشيط المنطقة بحثا عن شقيقته الفتاة (17) عاماً، حيث تم العثور على جثتها وانتشالها من داخل السيل وتحويلها للطب الشرعي .
وتجدد مديرية الامن العام تأكيدها على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية في ظل وجود حالة عدم استقرار جوية أو منخفضات جوية.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل بلاغات بارتفاع منسوب المياه وانجراف الأتربة على عدة طرق
-
وفاة امرأة عشرينية جراء مداهمة السيول لها في لواء الأغوار الجنوبية
-
الاردن يصدر بياناً بشأن الاحداث في سوريا
-
وزارة الصناعة والتجارة: 68 مخالفة خلال 5 أيام من رمضان
-
وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
اجتماع يناقش العديد من القضايا التربوية في تربية الوسطية
-
ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام