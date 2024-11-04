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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات
العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات
الإثنين، 04-11-2024 05:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الغويري، بوفاة محمود حسن الغويري، وإلى عشيرة المعايطة، بوفاة محمود محمد المعايطة، وإلى عشيرة العليمات، بوفاة الحاجة فضا سليمان العليمات، أرملة المرحوم الحاج عواد راشد العليمات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الغويري والمعايطة والعليمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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