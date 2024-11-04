الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الغويري والمعايطة والعليمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
دوام "الأردنية" من 8.30 صباحا وحتى الرابعة عصرا
-
مؤتمر في الطفيلة حول التنمية السياسية ودور الشباب
-
محافظ الطفيلة يطلع على الخدمات المقدمة في المستشفى الحكومي
-
حسان يوجه للبدء بتنفيذ مشروع تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى موقع سياحي بيئي
-
أمين عمان والسفير الأذري يبحثان التعاون المشترك
-
الشديفات يؤكد أهمية دور الشباب في وضع الخطط والبرامج الشبابية
-
الخارجية: مستوطنون أحرقوا سيارة مخصصة للمحطة الجراحية الأردنية في رام الله
-
الملك لرئيس أستونيا: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة وكالة (أونروا)