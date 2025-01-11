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الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد

العيسوي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد
العيسوي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد
السبت، 11-01-2025 06:44 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الحياصات وآل حداد.اضافة اعلان


ففي محافظة البلقاء، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الحياصات بوفاة حسين محمد طاهر الحياصات، إلى عشيرة العناسوة بوفاة عماد عبد الفتاح العناسوة.

وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل حداد بوفاة عادل عدنان حداد، شقيق العميد المتقاعد الدكتور غسان حداد.
 
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