الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد

ففي محافظة البلقاء، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الحياصات بوفاة حسين محمد طاهر الحياصات، إلى عشيرة العناسوة بوفاة عماد عبد الفتاح العناسوة.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل حداد بوفاة عادل عدنان حداد، شقيق العميد المتقاعد الدكتور غسان حداد.
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